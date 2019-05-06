На северо-востоке Москвы из машины частных инкассаторов похитили сумку с деньгами

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Неизвестные на северо-востоке Москвы совершили разбойное нападение, идет розыск нападавших. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В районе улицы Корнейчука неизвестные совершили разбойное нападение. Из автомобиля похищена сумка, предположительно с деньгами", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России ТАСС подтвердили факт происшествия. "Около дома 54 по улице Корнейчука неизвестные разбили стекло в автомашине ВАЗ, похитили сумку с личными вещами и скрылись", - сказал собеседник агентства. В настоящий момент ведется розыск преступников.

По данным источника ТАСС, нападение могло быть совершено на частных инкассаторов, перевозивших крупную сумму денег. В городе введен план "Перехват", идет розыск автомашины БМВ с фрагментом номера Краснодарского края.