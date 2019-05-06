Военная автоинспекция Москвы получила первые электромотоциклы "Иж Пульсар"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Первые два электрических мотоцикла "Иж Пульсар" производства концерна "Калашников" поставлены московским военным автоинспекторам. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Минобороны России.

"В 100-ю ВАИ города Москвы поступили два мотоцикла "Иж Пульсар" производства АО "Концерн Калашникова". Мотоциклетные наряды дорожно-патрульной службы уже приняли участие в обеспечении безопасности дорожного движения в ходе проведения тренировки парада на Красной площади", - сообщили в военном ведомстве.

Как отметили в министерстве, в дальнейшем новые мотоциклы будут привлекать для оперативного прибытия на места ДТП, создания мобильных групп быстрого реагирования, а также для контроля за соблюдением правил дорожного движения водителями военного автотранспорта при передвижении в городе.

Ранее в январе Минобороны сообщало о планах поставить военной автоинспекции первые четыре мотоцикла "Иж Пульсар" в апреле 2019 года. Еще 16 мотоциклов будут закуплены и поставлены в подразделения до конца года. В перспективе, исходя из опыта эксплуатации, в местах дислокации штабов военных округов, флотов и крупных городах будут сформированы мотоциклетные подразделения в 16 подразделениях военной автоинспекции.

"Иж Пульсар" в основном произведены из отечественных компонентов концерном "Калашников". Мотоциклы являются на 100% экологически чистым транспортным средством, в них полностью отсутствуют выбросы выхлопных газов в атмосферу. Кроме того, они обладают низким уровнем шума, что является удобным для работы в жилых кварталах. Помимо этого, у электромотоциклов низкие эксплуатационные издержки: стоимость 100 км их пути составляет от 13 до 36 рублей, тогда как у бензинового мотоцикла - 236 рублей. Без подзарядки он может проехать порядка 150 км, а время полной зарядки составляет порядка полутора часов.

Ранее сообщалось, что в июне 2018 года концерн "Калашников" передал 30 мотоциклов собственного производства "Иж Пульсар" департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Мотоциклы помогали патрулировать город во время проведения чемпионата мира по футболу.