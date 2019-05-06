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Москвич убил свою кошку из-за несостоявшегося свидания

Полицейские задержали 35-летнего мужчину, выбросившего животное с 8 этажа

МОСКВА, 6 мая./ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 35-летнего москвича, который шантажировал свою девушку убийством собственной кошки, а после бросил животное с 8-го этажа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"Девушка oбратилась в oтдел пoлиции пo Лoмoнoвсoвскoму райoну. Oна рассказала, чтo в сoциальной сети пoзнакoмилась с мужчинoй. В назначенный день oна не смoгла с ним встретиться, и нoвый знакoмый пригрoзил ей убийствoм свoей кошки", - сooбщили в пoлиции.

Там добавили, что спустя некоторое время девушка получила фото погибшего животного.

Как добавили в пресс-службе, полицейские задержали подозреваемого, которым оказался 35-летний москвич. Отмечается, что он злоупотребляет спиртными напитками. Мужчина признался, что когда девушка не пришла на встречу, он вернулся домой и выбросил свою кошку с 8 этажа, а позже отправил фото мертвого животного.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными").

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