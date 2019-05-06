Ряд улиц в ТиНАО перекроют в связи с мероприятиями, посвященными Дню Победы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Ряд улиц в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы начнут перекрывать с 7 мая в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню Победы. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В частности, 8 мая с 15:00 до 17:30 перекроют участок в поселке Мосрентген у храма Святой Животворящей Троицы, 9 мая с 11:00 до 14:00 перекроют участок Местного проезда, с 11:00 до 13:00 - участок Театральной улицы и др. С полным списком перекрытий можно ознакомиться на сайте "Московского транспорта".

Кроме того, в районе метро "Щукинская" 7 мая перекроют движение на улице Маршала Василевского от дома 15 до площади Академика Курчатова в связи с проведением шествия "Бессмертный батальон". Ограничения будут действовать с 10:30 до 13:00.