Пробки в Москве могут возобновиться во второй половине дня 12 мая

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Трафик в Москве может ухудшиться к концу майских праздников, когда автолюбители вернутся в город. Пробки скорее всего возобновятся во второй половине дня 12 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.

"Между майскими многие берут отпуска. Поэтому машин значительно меньше. Возвращаться начнут в последний день, 12 мая. По направлению в Москву будут пробки во второй половине дня", - сообщили в пресс-службе ЦОДД.

В Центре напомнили, что движение в центре Москвы 7 и 9 мая будет сильно ограничено в первой половине дня из-за репетиции и проведения парада Победы.