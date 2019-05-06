Движение по нескольким улицам в центре Москвы перекроют 7 мая

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Движение автомобилей в Москве по Тверской улице от Страстного бульвара до Моховой улицы, по Моховой от улицы Воздвиженка до Тверской и по улице Охотный ряд полностью перекроют во вторник с 05:30 до окончания репетиции Парада Победы. Об этом сообщил столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Также в этот период закроют для машин Театральный и Китайгородский проезды, Новую и Старую площади. Будут перекрыты Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская набережные, Большой и Малый Москворецкие мосты и Чугунный мост. Кроме того, автомобили не смогут проехать по Болотной улице, Болотной площади, Софийской, Раушской и Болотной набережным, Фалеевскому переулку, улице Балчуг, Лубочному переулку и Садовнической набережной.

С 05:30 до 08:00 7 мая нельзя будет проехать по улицам Мневники и Нижние Мневники, Звенигородскому шоссе, улице Красная Пресня, Баррикадной и Садово-Кудринской улицам, Триумфальной площади и Тверской улице. Затем на два часа эти улицы откроют и с 10:00 часть из них снова закроют. Так, с 10:00 до окончания репетиции будут полностью перекрыты Большой Каменный мост, Боровицкая площадь, улицы Воздвиженка и Новый Арбат, Новинский бульвар, Баррикадная улица, улица Красная Пресня, Садово-Кудринская и Большая Садовая улицы, Триумфальная площадь, Звенигородское шоссе, улицы Мневники и Нижние Мневники. В этот же период будут частично закрыты для машин 1-я Брестская и 2-я Брестская улицы.

Также 7 мая с 10:30 до 13:00 будет полностью перекрыта улица Маршала Василевского от дома 15 до площади Академика Курчатова из-за проведения шествия "Бессмертный батальон", добавили в ЦОДД.

Ограничения движения 7 мая коснутся и Новой Москвы. В ТиНАО с 11:00 до 11:30 будут перекрыты Проектируемый проезд № 5258 от дома 19 А в 1-м микрорайоне до улицы Атласова и сама улица Атласова в районе пересечения с Проектируемым проездом № 5258.