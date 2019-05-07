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До 26 градусов тепла ожидается 7 мая в Москве и Подмосковье

По информации Гидрометцентра, ночью возможны кратковременные дожди и гроза

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Теплая погода без осадков ожидается 7 мая днем в Москве и области, ночью возможны грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Воздух в Московском регионе прогреется во вторник днем до 26 градусов тепла, ночью температура опустится до 14 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, в ночные часы ожидаются кратковременные дожди и гроза.

Скорость ветра южного и юго-восточного направлений днем не превысит 10 м/с, в ночные часы направление изменится на северное, порывы во время грозы могут достигать 18 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

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