Поезда МЦД оснастят средствами видеонаблюдения внутри и снаружи вагонов

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Поезда Московских центральных диаметров (МЦД) оборудуют камерами видеонаблюдения, изображение с которых будет выводиться в кабину машиниста. Об этом сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

"В поездах "Иволга", которые будут ходить по Московским центральным диаметрам, установят камеры видеонаблюдения. Каждый шестивагонный состав оснастят 56 устройствами. В каждом вагоне за безопасностью будут следить восемь камер. Еще столько же установят снаружи поезда, они будут контролировать посадку пассажиров на платформах и следить за сохранностью состава", - говорится в сообщении.

Как заявил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, слова которого приводятся на портале, видеонаблюдение позволит машинисту принимать оперативные решения. В случае необходимости видеозаписи могут быть переданы в правоохранительные органы.

Кроме того, в поездах "Иволга" будет охрана. Это позволит предотвратить вандализм и обеспечить комфорт и безопасность пассажиров.

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий. Первые два диаметра МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" запустят уже в конце 2019-начале 2020 года. МЦД будет работать по графику метро - с 5:30 утра до 01:00 ночи. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом пять-шесть минут в часы пик.