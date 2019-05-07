Концерты, квесты и экскурсии пройдут в Москве в рамках "Ночи в музее" 18 мая

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Более 330 мероприятий пройдут в Москве в рамках "Ночи в музее", которая состоится 18 мая, сообщается во вторник на сайте столичной мэрии.

"В этом году всероссийская акция "Ночь в музее" пройдет в ночь с 18 на 19 мая. Ее девиз - "Живи в музее". Для горожан подготовили более 330 бесплатных мероприятий, среди которых концерт космической музыки, квест по музею-усадьбе "Кусково", а также мастер-класс по созданию пейзажей и натюрмортов в технике многослойной акварели", - говорится в сообщении.

Большая часть мероприятий пройдет с 18:00 18 мая до 00:00 19 мая.

В "Ночь в музее" можно будет послушать космический джаз в Музее космонавтики или сходить на концерт классической музыки в музее-заповеднике "Царицыно". В усадьбе Кусково посетители примут участие в квесте, посвященном истории ансамбля. В Школе акварели Сергея Андреяки пройдет мастер-класс по живописи в технике лессировки.

В Биологическом музее им. К. А. Тимирязева детям расскажут о вирусах и полезных микроорганизмах. Посетители Московского зоопарка послушают лекцию о животных, ставших героями сказок.