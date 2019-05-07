Гасангаджиев уволен с поста главы департамента ЖКХ Москвы

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Гасан Гасангаджиев уволен с поста руководителя департамента ЖКХ города Москвы по собственному желанию, на его место назначен Александр Соловьев, ранее занимавший должность заместителя руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы. Об этом говорится в распоряжении мэра Москвы Сергея Собянина.

"Освободить Гасангаджиева Гасана Гизбуллаговича от замещаемой должности руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе", - говорится в документе.

"Назначить Соловьева Александра Андреевича на должность руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы", - следует из другого распоряжения.

Гасангаджиев проработал в коммунальной сфере более 28 лет, возглавлял "Мосгаз". Занимал пост главы департамента с сентября 2017 года, сменив на нем Павла Ливинского, который стал генеральным директором "Россетей". Соловьев с 2004 по 2015 годы работал в коммерческих организациях на руководящих должностях, с февраля по май 2017 года - заместитель генерального директора ГУП "Мосремонт". В мае 2017 года распоряжением мэра Москвы назначен на должность заместителя руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы, исполнял функцию статс-секретаря департамента.

Департамент ЖКХ занимается вопросами жилищно-коммунального хозяйства, управления многоквартирными домами, ресурсоснабжения, водоотведения, содержания и ремонта инженерных объектов и коммуникаций. Также в ведении департамента - дорожно-мостовое хозяйство, озеленение, содержание безнадзорных животных, праздничное оформление, иллюминация и освещение, система обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) в столице.

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