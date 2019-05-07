Солдатская каша и выступление "фронтовой бригады" ждут гостей парка "Фили" в Москве 9 мая

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Посетителей московского парка "Фили" в День Победы угостят кашей, приготовленной в армейской полевой кухне, и поздравят выступлением "фронтовой бригады". Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе парка.

"Перед зрителями в 13:00 выступит "фронтовая бригада", которая исполнит песни из репертуара времен Великой Отечественной войны", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что в годы сражений такие бригады формировались из профессиональных театральных и музыкальных коллективов, выезжавших в прифронтовые районы, эвакуационные пункты и госпитали. "Благодаря мастерству артистов, зрители смогут на несколько минут перенестись в прошлое, увидев своими глазами вступление одной из таких бригад", - сказали в пресс-службе.

Песни и танцы времен войны будут звучать на территории парка в течение всего праздничного дня. Гостей также ждут анимационные программы, интерактивная программа с конкурсами и викторинами, тематические мастер-классы для всей семьи и квест-прогулка. "Конечно, одним из главных украшений праздника станет настоящая армейская полевая кухня, где приготовят фронтовую кашу и угостят ею всех желающих", - сказал представитель пресс-службы.

Кроме того, у гостей парка "Фили" будет возможность посетить тематический кинофестиваль "День документального кино RT", в рамках которого в выставочном центре Fili Hall можно бесплатно посмотреть документальные фильмы и интервью с ветеранами Великой Отечественной войны. Также на главной аллее парка будет экспонироваться фотовыставка, организованная совместно с Российским историческим обществом. На ней представлены редкие снимки военных фотожурналистов, сделанных в годы Великой Отечественной войны. Помимо этого, в парке будут раздаваться красные гвоздики и георгиевские ленты, чтобы гости могли подарить их ветеранам или возложить к мемориалам павших.

Как ожидается, в 18:55 мск в парке объявят Минуту молчания в память о погибших в боях против фашизма.