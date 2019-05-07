Развязку на пересечении МКАД с ул. Генерала Дорохова могут открыть в 2019 году

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Власти Москвы намерены завершить реконструкцию южного участка Северо-Западной хорды на пересечении МКАД и ул. Генерала Дорохова в 2019 году. Об этом сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин по итогам осмотра строительной площадки.

"Одна из строящихся развязок - это развязка ул. Генерала Дорохова и МКАД. Она дает сразу несколько эффектов: возможность улучшить транспортную доступность жителей Солнцева, интеграция с Северо-Западной хордой, интеграция с ул. Мосфильмовская и Генерала Дорохова, также в целом она улучшит движение в этом районе. По плану развязка должна быть открыта в 2020 году, но мы постараемся запустить в 2019 году", - сказал Собянин.

Как уточняется в материалах пресс-службы мэра и правительства города, реконструкция транспортной развязки началась в феврале 2018 года. Это решение было принято в связи с завершением строительства основного хода Северо-Западной хорды и перспективным увеличением транспортных потоков на данном участке МКАД.

Планируется, что в рамках реконструкции будет построено 5,5 км дорог, в частности, реконструирован путепровод на пересечении с МКАД, построены съезды с улиц Генерала Дорохова и Торговая на внешнюю и внутреннюю стороны МКАД, а также с МКАД на эти улицы. Кроме того, прилегающий участок МКАД будет расширен за счет строительства бокового проезда с внешней стороны и обустройства переходно-скоростных полос. Вместе с тем, для движения общественного транспорта ул. Торговая будет расширена до 6 полос и соединена с ул. Княжеская, будет обустроен разворот. При этом в районе ул. Княжеская вдоль внешней стороны МКАД будут установлены шумозащитные экраны.

В рамках благоустройства прилегающей территории будет разбит газон площадью 74 тыс. кв.м, а также высажено 263 дерева и 5,7 тыс. кустарников.

По словам Собянина, программа реконструкции развязок Москвы состоит из 20 объектов, каждая из них - сложнейшее инженерное сооружение, дающее большой эффект по разгрузке МКАДа и вылетных магистралей. "Из этих 20 развязок 14 уже построено, две находятся в стадии строительства и четыре - в стадии проектирования", - сказал мэр.