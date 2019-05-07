Строительство филиала "Эрмитажа" на территории бывшего завода ЗИЛ завершится в 2024 году

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Музейный центр "Эрмитаж-Москва" будет построен на территории завода им. Лихачева (АМО ЗИЛ) к 2024 году. Об этом сообщили ТАСС в девелоперской компании "Группа ЛСР", выступающей инвестором проекта.

"Строительство музейного центра планируется завершить в 2024 году. В настоящий момент ведется подготовка проектной документации по объекту музейного центра "Эрмитаж-Москва", - сообщили в компании.

Ранее застройщик сообщал, что филиал Эрмитажа планируется открыть к 2020 году.

"Здание рекомендовано возводить после того, как будет завершено строительство близлежащих зданий, для того, чтобы не повредить материал светопрозрачных конструкций наружного контура, из которого изготавливается фасад", - отметили в компании.

Что построят

От минус первого до шестого этажа здание будет представлять собой единое многосветное пространство - атриум. Площадь застройки музейного центра "Эрмитаж-Москва" составит около 3 тыс. кв. м, высота здания - около 70 м.

Первый и второй этаж будут объединены в единое пространство так называемым вторым светом амфитеатра. Первый ярус этого пространства займет кафе и сад скульптур, второй - офисные помещения музея, двухсветные книжный магазин и помещение работы с каталогами, исследовательская лаборатория, фойе. В пространство второго яруса также интегрирован исследовательский центр музея.

Третий, четвертый, пятый этаж займут выставочные помещения. Шестой этаж будет оборудован под выставку скульптур. На многоуровневой эксплуатируемой кровле разместится ресторан с открытым пространством.

Протокол о создании музейного центра в Москве был подписан компанией с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским в 2015 году, контент центра - временные выставки и образовательная деятельность - разрабатывается музеем, отметили в компании.

О застройке бывшего ЗИЛ

Завод имени Лихачева (ЗИЛ) был основан в 1916 году. С 1924 по 2009 год он выпустил около 8 млн грузовых автомобилей, 40 тыс. автобусов и 12 тыс. легковых автомобилей, холодильники, велосипеды. В 2013 году производство на заводе было приостановлено.

Власти Москвы приняли проект перепланировки территории завода. В целом реализация проекта по реорганизации бывшей промзоны займет около 10-15 лет, будет реновировано 392 га - это самый большой проект обновления бывшей промышленной зоны в Европе. Общая площадь застройки ЗИЛа и прилегающих к нему территорий - 6,4 млн кв. м, из которых 4,7 млн кв. м находятся непосредственно на заводской земле.