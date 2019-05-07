Георгиевскую ленту площадью более 2 тыс. кв. м развернули в Москве

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Свыше 2,7 тыс. москвичей приняли участие в акции "Бал Победы", где волонтеры развернули Георгиевскую ленту площадью более 2 тыс. кв. м. Мероприятие состоялось во вторник на территории Останкинской телебашни в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Мы даем старт очень хорошему мероприятию. Георгиевская лента сегодня будет здесь, у подножия самого высокого сооружения в Европе - Останкинской телебашни, лента потом переедет в Крым, в Севастополь, и там эта акция будет продолжена. Замечательно, что у нас здесь сегодня состоится "Бал Победы", - сказал на открытии акции директор Останкинской телебашни Дмитрий Назаров.

За акцией можно было наблюдать со смотровой площадки телебашни на высоте 337 метров и с открытой смотровой площадки на высоте 340 метров. Затем Георгиевскую ленту отправят в город-герой Севастополь для проведения акции "Лента Победы" в честь празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 75-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

В рамках мероприятия более 1 тыс. пар станцевали вальс Победы "Весна 45-го года" под аккомпанемент духового оркестра, среди танцующих было свыше 700 участников проекта "Московское долголетие". Организаторы мероприятия отметили, что акцию "Бал Победы" планируется проводить ежегодно.