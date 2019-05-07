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Схема движения на участках улиц в Тверском районе Москвы изменится с 8 мая

Участок 3-й Тверской-Ямской улицы станет двусторонним

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Участок 3-й Тверской-Ямской улицы с 8 мая станет двусторонним, сообщается во вторник в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Улучшим связь внутри Тверского района: 8 мая участок 3-й Тверской-Ямской улицы от переулка Александра Невского до Чаянова станет двусторонним", - говорится в сообщении.

Кроме того, поменяется направление движения на участках одностороннего движения 3-й Тверской-Ямской и 4-й Тверской-Ямской улиц от улицы Чаянова до Оружейного переулка.

 

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