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Карты "Тройка" в стилистике весеннего велофестиваля поступят в продажу 10 мая

Тираж проездных билетов составил 50 тыс. экземпляров

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Приобрести транспортные карты "Тройка" в стилистике бренда весеннего велофестиваля можно будет с 10 мая, сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Купить памятную карту можно будет с 10 мая в кассах метро. Общий тираж проездных - 50 тыс. экземпляров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что коллекционная "Тройка" также станет призом на велоквесте, который состоится в рамках фестиваля. "Подготовили два варианта дизайна: в первом на лицевой стороне изображены велосипедисты на фоне главных достопримечательностей Москвы, во втором - велосипедист", - отмечается на сайте.

Первый весенний московский велофестиваль пройдет в столице 19 мая. Он проводится при поддержке департамента транспорта оператором столичного городского проката "Велобайк". Участники мероприятия дважды проедут на велосипедах по Садовому кольцу - сначала на велогонке утром, а потом в заезде для всех желающих днем.

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