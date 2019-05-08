"Союзмультфильм" проведет 40 мастер-классов на фестивале "Московская весна"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Посетители фестиваля "Московская весна A Cappella" смогут создать мультфильмы в пластилиновой технике, нанести изображения любимых персонажей на футболки и сделать леденцы в виде их фигурок на мастер-классах, которые проведет "Союзмультфильм" на площади Славы с 8 по 12 мая. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.

"Союзмультфильм" представит специальную программу из 40 мастер-классов для гостей музыкального фестиваля "Московская весна A Cappella" на площади Славы. Творческие занятия будут идти каждый день до 12 мая включительно. Участие бесплатно для всех желающих", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дети от трех до 16 лет и их родители смогут попрактиковаться в создании мультфильмов в перекладной и пластилиновой технике. Также гостей научат делать персонажей советских мультфильмов из леденцов и в виде магнитов. С помощью специальных трафаретов изображения любимых персонажей можно будет наносить на кеды, сумки, футболки.

В пресс-службе добавили, что 8 и 9 мая на занятиях, посвященных Дню Победы, участников научат расписывать пряники и мастерить модели самолетов. Мастер-классы будут проходить с 15:00 до 18:45 по будним дням и с 12:00 до 18:45 по выходным и в праздники.

Фестиваль и международный конкурс исполнителей "Московская весна A Cappella" проходит более чем на 50 площадках по всему городу с 1 по 12 мая.