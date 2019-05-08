Набережную и причал Черкизовского пруда в Москве реконструируют до конца 2019 года

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Власти Москвы намерены провести благоустройство территории Черкизовского пруда в несколько этапов: до конца 2019 года планируется завершить реконструкцию набережной и причала пруда, сообщается в среду на портале мэра и правительства столицы.

"На набережной Шитова и территории возле Черкизовского пруда, расположенных на востоке столицы, начались работы по благоустройству. До конца года здесь реконструируют набережную, причал и террасу, обустроят два деревянных настила для прогулок, а также создадут места отдыха с качелями и беседками. В порядок приведут участок площадью более 20 га. Первый этап благоустройства пройдет вдоль восточных границ Черкизовского пруда, затем работы начнутся на северном, южном и западном берегах водоема", - говорится в сообщении.

На самом Черкизовском пруду будет проведена экологическая реабилитация. В северной части водоема, где в него впадает река Сосенка, обустроят гидробиоплато (отгороженный мелководный участок дна, где высаживают специальные водные растения, обеспечивающие естественную биологическую очистку воды). На поверхности водоема разместят домики для уток.

Кроме того, на восточном берегу водоема появятся пирс и эллинги для хранения каяков. Здесь же планируется оборудовать места отдыха с качелями и беседками, а на естественных склонах обустроить горки для детей. Также будет обновлено покрытие прогулочных дорожек, появится дорожка для бега с резиновым покрытием, будут установлены новые скамейки и урны.