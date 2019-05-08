ЦОДД советует не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призывает быть внимательнее на дорогах и не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами в связи с ветреной и дождливой погодой.

"Рекомендации не оригинальны, но имеют отношение к деревьям и рекламным щитам, будьте внимательны на дороге. Сезон снега и гололеда закончился. Начались дожди и ветер", - сообщает ЦОДД в Twitter.

По прогнозам синоптиков, 8 мая в Московском регионе ожидается теплая погода, 23 градуса тепла, местами дожди и грозы. В ночное время вероятность осадков и гроз сохранится. Порывы ветра во время грозы могут достигать 18 м/с.