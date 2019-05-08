Пятиминутный интервал между поездами МЦК продлен до полуночи 9 мая

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Минимальный интервал в пять минут между поездами на МЦК продлят в День Победы на шесть часов - до полуночи. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"В День Победы, 9 мая, "Ласточки" на МЦК с минимальным пятиминутным интервалом будут курсировать на шесть часов дольше - с 12:30 до 24:00 мск. В остальной период время ожидания поезда - до 10 минут", - говорится в сообщении.

Изменения в графике поездов вводятся для удобства пассажиров, которые будут принимать участие в праздничных мероприятиях.