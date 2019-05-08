Эксперты рассказали о развитии предпрофессионального образования в Москве

МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Ксения Асафова/. Департамент образования Москвы в среду представил статистику по конкурсу на зачисление в кадетские классы московских школ в 2018-2019 учебном году. Востребованность такой формы обучения по сравнению с прошлым годом выросла, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время 16,5 тыс. ребят посещают кадетские классы, которые открыты в 195 столичных школах. Конкурс на зачисление в кадетские классы составил 3,7 человека на место, тогда как в прошлом учебном году конкурс составлял 3,5 человека на место", - говорится в сообщении.

Уточняется, что набор в кадетские классы ведется с седьмого класса, а при зачислении учитываются успехи в учебе, физическое развитие и состояние здоровья учащегося, а также его желание в дальнейшем выбрать профессию государственного военного или гражданского служащего.

В департаменте отметили, что кадетское образование - это один из видов предпрофессионального образования в столичных школах. Также существуют медицинские, академические, инженерные классы.

Спасение в самолете

Общественность заговорила о предпрофессиональных классах московских школ после того, как десятиклассник спас пассажира самолета. Учащийся медицинского класса школы № 1573 Богдан Рудик оказал экстренную помощь мужчине, потерявшему сознание во время полета из Сочи в Москву. Врачей на борту не оказалось, школьник вместе с бортпроводниками поддерживал дыхание мужчины с помощью реанимационного мешка, а также следил за давлением. Состояние пострадавшего удалось стабилизировать, самолет совершил экстренную посадку в Воронеже, где мужчину передали медикам.

"История с самолетом - первый в моей жизни такой серьезный случай, до этого тренировался оказывать первую медицинскую помощь только на манекенах в медклассе, ну, умел, конечно, пластырь наклеить, перекись полить. Но в тот момент в самолете я понял, что нужно собраться - в экстренных ситуациях я обычно не теряюсь - и просто делаю то, что должен", - признался Богдан.

Он отметил, что увлекается биологией и химией с юного возраста, чему способствовал подаренный ему набор "Юный химик". "Я начал собирать колбы, стаканчики, покупать реактивы и создал свою лабораторию. Это привило мне интерес к биологии и анатомии", - сказал мальчик. Сегодня медицинский класс в школе № 1573 позволяет ему получать знания в тех областях, которые ему особенно интересны.

Преподаватель медкласса школы № 1573 Елена Лысько сообщила ТАСС, что в ее классе занимается много увлеченных детей. Что касается Богдана, то он очень ценит уроки медицинской практики. "Иногда мы не успевали что-то на уроке, или даже, бывало, что я считала что-то не обязательным, например, некоторые детали, когда мы разбирали электрокардиограмму, тогда он изучал это в интернете", - сказала она. По словам педагога, в школе ежегодно растет число детей, желающих попасть в предпрофессиональный медицинский класс.

О предпрофессиональных классах

Как сообщил ТАСС заместитель директора Городского методического центра Михаил Бородин, инженерные классы действуют в 103 школах, медицинские - в 69, академические (научно-технологические) классы открыты в 13 школах, кадетские - в 195, ряд школ совмещают несколько направлений предпрофессионального образования. Помимо этого, в сентябре 2019 года в столице появятся IT-классы, в которых школьники в партнерстве с IT-компаниями освоят современные языки программирования и основы криптографии, научатся разрабатывать информационные системы, применять технологии искусственного интеллекта и интернета вещей.

"Цель реализации проекта предпрофессионального образования - обеспечение потребностей столицы современными мотивированными специалистами, которые владеют высокотехнологичным оборудованием. Для организации обучения школы взаимодействуют с вузами и работодателями. Например, сегодня московские медклассы имеют более 50 партнеров из числа медицинских организаций - работодателей, с ними сотрудничают два ведущих медицинских университета - Первый МГМУ им. И. М. Сеченова и РНИМУ им. Н. И. Пирогова. Представители вузов и организаций руководят проектными и исследовательскими работами школьников, проводят практикумы и мастер-классы, занимаются повышением квалификации учителей медклассов", - отметил Бородин.

По его словам, образовательная программа предпрофессиональных классов отличается тем, что в ней заложены практические занятия, школьники получают навыки, необходимые в выбранной профессии инженера, ученого или врача. Для этого классы оснащены лабораторно-исследовательскими комплексами, ученики осваивают профессиональное оборудование и знакомятся с условиями рабочих мест современных специалистов. Для школьников проводятся консультации работодателей, встречи с профессионалами, стажировки, экскурсии в различные организации и на производство.

Инженерные классы оснащены лабораторными комплексами с 3D-принтерами, сканерами, мощными рабочими компьютерами и наборами по робототехнике. В медклассах старшеклассники изучают медицинскую латынь, биохимию, основы первой помощи, медицинскую статистику и другие курсы. В кадетских классах обязательны углубленное изучение истории России, строевая и физическая подготовка, а в качестве внеурочной деятельности школьники участвуют в работе поисковых отрядов, могут стать вожатыми. Учащиеся академических классов осваивают современные методы научных исследований под руководством ученых.

Выпускники предпрофессиональных классов по итогам обучения проходят практический экзамен, защищают свои исследования и разработки на конференции, принимают участие в специальной олимпиаде. А те, кто показал наилучшие результаты, получают до 10 дополнительных баллов при поступлении в университеты-партнеры.

Причем более 91% выпускников предпрофессиональных классов поступают в профильные вузы, из них более 76% - в вузы-партнеры школ.

Ученики предпрофессиональных классов

Ученица медкласса школы № 2107 Мария Мадоян рассказала ТАСС, что она с детства мечтает стать врачом, и соответствующее образование позволило убедиться в том, что она к этому готова.

"С самого детства я знала, что стану врачом, потому что, я считаю, каждый человек имеет право прожить долгую и здоровую жизнь, но кто-то лишен этого из-за того, что оказался не обеспечен должной медицинской помощью, это несправедливо. Мне очень повезло - в моей школе открыли медицинский класс, и если раньше для подготовки к вузу я учила только теорию, то в медклассе у нас есть, например, телементор - симулятор, на котором можно отрабатывать различные медицинские манипуляции. У нас есть очень правдоподобные тренажеры, например, с ожогами на коже, то есть, можно решить для себя, готов ли ты морально к этой работе или стоит выбрать другую специальность. Лично я поняла, что готова к этому", - сказала она.

Мария пояснила, что для учащихся медклассов организованы лабораторные практикумы, кроме того, школа сотрудничает с городскими поликлиниками и медицинскими центрами, ребята посещают экскурсии, чтобы узнать о работе специалистов. "Недавно мы ездили в городскую больницу № 67, где наблюдали за ходом несложной операции, говорили с врачом-реаниматологом, он делился с нами опытом, рассказывал о психологических особенностях профессии", - сказала девушка.

А ученик инженерного класса Курчатовской школы Андрей Катечкин поделился, что одновременно с обучением в инженерном классе прошел профессиональное обучение в колледже. Сейчас юноша заканчивает школу и уже имеет свидетельство об освоении профессии "монтажник".

"Я всегда любил что-то собирать, конструировать, думаю, это во мне инженерная "искорка", своим классом очень доволен. У нас кроме занятий по математике, информатике, физике, есть практические занятия в лаборатории: мы работаем со станками, 3D-сканером и принтером. Мы изготавливаем детали, разрабатываем проекты", - сказал он.

Андрей признался, что хотел бы поступить в Московский институт стали и сплавов и в дальнейшем получать высшее образование по направлениям робототехники и электроники.