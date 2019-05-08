ЦОДД рассказал, сколько в среднем длится поездка на такси в Москве

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Средняя поездка на такси в Москве длится 21 минуту. Об этом в среду сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"И снова о безграничных возможностях ИТС [интеллектуальной транспортной системы]. Столичная всезнайка посчитала и среднюю поездку на такси в Москве - она длится ровно 21 минуту", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что чаще всего в Москве пассажиры такси ездят в аэропорт Внуково и обратно. Много поездок также начинается и заканчивается на Комсомольской площади, на Тверской улице и в Сити.