Изменение схемы движения на участках улиц в Тверском районе Москвы переносится на 13 мая

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Схема движения автотранспорта на участках двух улиц в Тверском районе Москвы изменится 13 мая, а не 8, как планировалось ранее. Об этом в среду сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

"Изменение схем движения перенесено на 13 мая", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что участок 3-й Тверской-Ямской улицы от переулка Александра Невского до улицы Чаянова с 8 мая станет двусторонним. Также поменяется направление движения на участках одностороннего движения 3-й Тверской-Ямской и 4-й Тверской-Ямской улиц от улицы Чаянова до Оружейного переулка.