Службы "Мосводостока" переведены в усиленный режим работы из-за осадков

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Службы ГУП "Мосводосток" переведены в усиленный режим работы в связи с обильными осадками в столице, сообщила в среду пресс-служба Комплекса городского хозяйства.

"Службы ГУП "Мосоводсоток" переведены в усиленный режим работы. Для предотвращения скопления воды в низменных местах задействовано более 280 бригад , оборудованных специальной техникой", - сообщила пресс-служба.

Ливень, гроза и сильный ветер начались в Москве и ряде районов Подмосковья в среду вечером. Синоптики Росгидромета прогнозировали на эти часы порывы ветра до 13-18 м/с.

Экстренные службы рекомендовали в течение дня автовладельцам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также не парковать автомобиль вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

По состоянию на 20:00 мск ливень охватил почти весь город и область, следует из данных "Яндекс.Погода". Дождь не прекратится минимум до 22:00. Как следует из данных онлайн-сервиса, к 22:30 из южной части Москвы и Подмосковья фронт непогоды уйдет на север и восток.