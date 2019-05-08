Движение в Москве будет ограничено 9 мая из-за празднования Дня Победы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Движение транспорта ограничат в Москве в четверг в связи с проведением праздничных мероприятий, в том числе парада Победы на Красной площади и шествия участников акции "Бессмертный полк". Об этом сообщили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

С 05:30 до окончания парада Победы будет ограничено движение на улицах Тверская, Моховая, Охотный ряд, Болотная, Балчуг, Солянка, Садовническая (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста), Театральном и Китайгородском проездах, Фалеевском, 1-м Раушском, 2-м Раушском, Большом Путинковском, Лубочном переулках, Новой, Старой, Болотной площадях, Москворецкой, Кремлевской, Котельнической, Устьинской, Гончарной, Софийской, Раушской, Болотной, Кадашевской, Садовнической набережных, по Большому Москворецкому, Малому Москворецкому, Чугунному мостам.

Также с 05:30 до 08:00 будет ограничено движение на маршруте следования военной техники на участках улиц Мневники, Нижние Мневники, Звенигородском шоссе, Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Тверская, на Триумфальной площади.

В связи с возвращением техники во временный парк с 10:00 нельзя будет проехать по Большому Каменному мосту, Боровицкой площади, улицам Воздвиженка, Новый Арбат, Баррикадная, Красная Пресня, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, 1-я и 2-я Брестские (от улицы Гашека до Триумфальной площади), Мневники, Нижние Мневники, Пятницкая, Большая Ордынка, Петровка, Большая Садовая, а также по Триумфальной площади, Звенигородскому шоссе, Страстному и Тверскому бульварам.

Кроме того, в случае необходимости возможны кратковременные ограничения движения на пути прохождения колонны, начало движения которой запланировано на 15:00, по следующим маршрутам: ул. Нижние Мневники - ул. Крылатская - ул. Осенняя - Рублевское шоссе - МКАД - Минское шоссе - парадная площадка Алабино, а также ул. Нижние Мневники - ул. Крылатская - ул. Осенняя - Рублевское шоссе - МКАД - Киевское шоссе - парадная площадка Алабино. С 15:00 до 18:00 кратковременные ограничения ожидаются по маршруту: ул. Нижние Мневники - ул. Народного Ополчения - ул. Мневники - ул. Мневники - Звенигородское ш. - 3-я Магистральная ул. - ст. "Красная Пресня". Перекрытия будут сняты по мере прохождения колонны военной техники.

Ограничения из-за шествия "Бессмертного полка"

В связи с проведением шествия "Бессмертного полка" с 08:00 до окончания мероприятия ожидается полное прекращение движения на Ленинградском проспекте от Третьего транспортного кольца (ТТК) до 1-й Тверской-Ямской улицы. Также будут закрыты съезды с ТТК на Ленинградский проспект в сторону области, разворот на Ленинградский проспект в сторону области в районе пересечения с ТТК. С 05:00 нельзя будет проехать по 1-й Тверской-Ямской улице, Тверской улице, Моховой улице, улице Охотный ряд, Театральному проезду, Кремлевской и Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту.

"ЦОДД просит водителей и пассажиров городского транспорта заранее ознакомиться со схемой ограничений при планировании маршрутов. Рекомендуем временно отказаться от поездок в центр на автомобилях. Столичный метрополитен готов к увеличению пассажиропотока", - отметили в учреждении.

Движение для автотранспорта на полтора часа (с 21:30 до 23:00) будет перекрыто на участке пересечения Кутузовского проспекта и Третьего транспортного кольца (ТТК) в обе стороны из-за праздничного салюта.

С 05:00 до окончания праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, будет закрыта для проезда улица Волхонка от улицы Ленивка до Соймоновского проезда.

Также с 16:00 до завершения праздника машины не смогут двигаться по Университетской площади, по Университетскому проспекту от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского, по съезду на дублер проспекта Вернадского при движении в область и по Мичуринскому проспекту от Ломоносовского проспекта до улицы Косыгина.

Улица Богданова будет перекрыта от д. 21 до Солнцевского проспекта с 10:30 до 22:00. С 13:30 до 15:00 будет заблокирован для проезда Солнцевский проспект от улицы 50-летия Октября до улицы Богданова. Проехать по улице скульптора Мухиной с 14:30 до 16:00 нельзя будет от пересечения с улицей Шолохова до пересечения с улицей Федосьино, в другую сторону от пересечения с улицей Шолохова до пересечения с Чоботовской улицей проезд будет закрыт до 20:30.

Движение по площади Тверская Застава будет закрыто с 18:00 до 22:30. С 11:30 до 13:30 нельзя будет проехать по Большой Декабрьской улице и улице Сергее Макеева в районе владения 13 до Большой Декабрьской улицы. Также автомобили не смогут ездить с 12:30 до 13:30 по Салтыковской улице в районе пересечения с улицей Рудневка и по улице Рудневка от Салтыковской улице до дома 16.

Для проезда машин с 09:00 до 22:30 закроют улицу Волхонка от Бульварного кольца до Всехсвятского проезда. С 13:30 до 14:00 будет ограничено движение по Белозерской улице от Подушкинского переулка до дома 21 и по Подушкинскому переулку от улицы Лескова до Болозерской улицы.

Ограничения в Новой Москве

Дополнительно к этому 9 мая с 9:55 до 10:30 будет перекрыт Октябрьский проспект от Юбилейной улицы до Большой Октябрьской улицы в ТиНАО. Большую Октябрьскую улицу закроют для автомобилей с 10:20 до 10:40 на участке от Октябрьского проспекта до улицы Текстильщиков. Улица Текстильщиков будет перекрыта с 10:20 до 12:30 от Большой Октябрьской улицы до Городской улицы. Проезд по Городской улице закроют с 10:20 до 12:30 от улицы Текстильщиков до Калужского шоссе.

В ТиНАО также будет закрыто движение по Местному проезду с 11:00 до 14:00, по Театральной улице от дома 4 до дома 15 с 11:00 до 13:00 и по улице Дмитрия Рябинкина от 1-й Ватутинской улице до 3-й Ватутинской улице с 12:30 до 13:00.

Перекрытия из-за митинга КПРФ

Участки Страстного бульвара, улицы Петровки и Театрального проезда 9 мая будут временно перекрыты с 9:00 до 13:00 для движения машин в связи с проведением демонстрации и митинга, посвященных Дню Победы.

График работы общественного транспорта

С 07:00 до окончания парада на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина" будут работать только на вход и пересадку пассажиров. Такой же режим работы будет у станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" (в сторону Никольской улицы), "Китай-город" (из переходов в сторону улицы Ильинка, Китайгородского проезда и улицы Варварка) на время построения колонн боевой техники и их прохождения по Тверской улице.

С 12:00 до окончания праздничных мероприятий будет ограничен вход на станции "Парк Победы", "Кутузовская", "Киевская" Арбатско-Покровской, Кольцевой и Филевской линий, "Белорусская" Замоскворецкой и Кольцевой линий.

После завершения праздничного салюта и народных гуляний будет ограничен вход пассажиров на станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Александровский сад", "Арбатская" Арбатско-Покровской линии, "Боровицкая", "Лубянка", "Кузнецкий мост", "Китай-город", "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская", "Парк культуры" Кольцевой и Сокольнической линий, "Октябрьская" Кольцевой и Калужско-Рижской линий, "Воробьевы горы", "Университет", "Спортивная".

Изменения в графике движения коснутся и МЦК. Минимальный интервал в пять минут между поездами продлят в День Победы на шесть часов - с 12:30 до полуночи.

Парковка

Парковки в зоне платного парковочного пространства на улицах Москвы в предстоящие праздники с 9 по 11 мая будут бесплатными.

12 мая, в воскресенье, парковка будет платной в зонах с тарифом 380 рублей в час.