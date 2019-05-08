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Продажу алкоголя ограничат в Москве в День Победы

Мера необходима для предотвращения травматизма и профилактики противоправных действий

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Продажу алкогольной продукции и напитков в стеклянной таре ограничат в Москве вблизи мест массовых гуляний, приуроченных ко Дню Победы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В местах проведения массовых мероприятий 9 мая будет ограничена продажа крепких спиртных напитков в любой таре, а также прохладительных напитков в стеклянной таре", - сказал собеседник агентства.

Данная мера необходима для предотвращения травматизма, а также для профилактики противоправных действий в местах массовых гуляний, уточнили в департаменте.

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