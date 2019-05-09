Дополнительные автобусы выйдут на маршруты в районе Парка Победы в Москве

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Дополнительные автобусы будут работать в Москве в районе Парка Победы на Поклонной горе 9 мая для комфортного проезда пассажиров до ближайших станций метро. Об этом в четверг сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Чтобы посетители торжественных мероприятий на Поклонной горе Парка Победы смогли с комфортом доехать до ближайших станций метро и Московского центрального кольца (МЦК), мы усилили работу шести маршрутов. На линию выйдут более 40 дополнительных автобусов большой и особо большой вместительности. Кроме того, на маршрутах также предусмотрен резервный транспорт, при необходимости его выпустят на линию", - сказал Ликсутов.

Дополнительные автобусы выйдут на маршруты №58, 104, 116, 130, 157 и т39.

Заммэра отметил, что во время торжественных мероприятий в честь 74-й годовщины Победы в разных районах столицы изменится движение наземного городского транспорта. Подробности работы можно узнать на едином транспортом портале или на сайте "Мосгортранса".

Поезда "Ласточка" на МЦК 9 мая будут курсировать с минимальным интервалом пять минут с 12:30 до 00:00. Пассажирам рекомендуют строить маршруты с помощью МЦК, так как на центральных станциях метро ожидается рост пассажиропотока.