Ретроавтобусы "Рица" и ЗИС-155 проедут по улицам Москвы во время автопробега ко Дню Победы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Ретроавтобусы из музея "Московский транспорт" проедут по улицам столицы во время автопробега, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"Автоколонна отправится в путь 9 мая в 14:20 от Поклонной горы, проследует по Рублевскому шоссе, проспекту Маршала Жукова, бульвару Генерала Карбышева и далее до ландшафтного парка "Ветеран", - говорится в сообщении.

Автобусы ЗИС-155 и "Рица" были выпущены в середине ХХ века. Первый массово производили на автомобильных предприятиях Советского Союза с 1949 года по 1957 год, а второй - в Центральных авторемонтных мастерских в Сочи.

Сбор участников автопробега на автомобилях военных лет запланирован в 12:30 на аллее Связистов на Поклонной горе. Финиш пройдет в парке "Ветеран", где будет подготовлена праздничная программа с музыкой военных лет, а также обедом на полевой кухне. Организатором традиционного автопробега выступает Департамент природопользования Москвы.