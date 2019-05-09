МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. МЧС России распространило экстренное предупреждение в связи с ожидающимися сильным ветром и грозой в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства в четверг.

"По прогнозам синоптиков, до 21:00 9 мая в Москве ожидается местами кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра 12-17 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы.

Спасатели и столичные власти рекомендуют автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

"Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями", - советуют в ведомстве.