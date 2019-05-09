В Москве прошел семейный велопарад, посвященный Дню Победы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Столичные семьи с детьми в четверг приняли участие в велопараде, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне, который состоялся на территории Дюссельдорфского парка в Москве. В 2019 году к ежегодной акции присоединились на 100 москвичей больше, чем в 2018 году, их число составило более 400 человек, передает корреспондент ТАСС.

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"Данная патриотическая акция проводится ради того, чтобы собраться вместе, напомнить о тяжелых днях войны, голоде, холоде, о детях, которых во времена войны остались без отцов и матерей. Это боль всей России, она в сердце каждого. Мы не можем ее забывать, мы должны воспитывать в наших детях уважительное отношение к этому событию и переносить это чувство из сердца в сердце, из души в душу, из поколения в поколение", - отметила важность проведения акции участница Ольга Кириллова.

Протяженность дистанции составила 6 км. Родители и дети стартовали под музыку военных лет, на их головах были надеты пилотки, некоторые были полностью одеты в военную форму, а велосипеды были украшены Георгиевскими лентами и красными флагами с надписью: "С 9 мая". Самым маленьким участникам, которые самостоятельно крутили педали, - по четыре года, а самому взрослому - 57 лет.

Каждый велосипедист получил грамоту, а также мог угоститься блюдами полевой кухни. Кроме того, для гостей мероприятия были организованы конкурсы, концерт и беспроигрышная лотерея.

Велопарад, посвященный Дню Победы, прошел в столице в пятый раз. Принять участие в акции могут семьи с детьми. Организаторами мероприятия является региональная общественная организация (РОО) "Объединение многодетных семей города Москвы" совместно с РОО "Семья XXI века".