Июньское тепло придет в Московский регион в ближайшие дни

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Температурные показатели ближайших дней в Москве и Подмосковье будут близки к июньским нормам, сообщил ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Ближайшие ночи будут теплыми, с 9 на 10 и с 11 на 12 мая мы ожидаем в центре города 13-15 градусов, что характерно для значений конца июня", - сказал он.

Дневные температуры в Москве 10 мая составят до 22 градусов, 11 мая - 24-26 градусов тепла. "В Подмосковье в ближайшие дни ожидается от 19 до 25 градусов", - отметил собеседник агентства.

Начальник центра добавил, что 10 мая и 11 мая в столичном регионе пройдут дожди, местами ожидаются ливни и грозы, к концу недели прогнозируется выпадение половины месячной нормы осадков.