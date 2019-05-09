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Сбой в движении поездов произошел на желтой ветке московского метро

Движения нет от станции "Говорово" до станции "Раменки"

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Сбой по техническим причинам произошел в движении поездов на Солнцевской линии Московского метрополитена, сообщает в четверг пресс-служба подземки в Twitter.

"На участке Солнцевской линии от станции "Говорово" до станции "Раменки" временно нет движения поездов по техническим причинам. Делаем все возможное для восстановления движения. Движение осуществляется от "Рассказовки" до "Говорово" и от "Раменок" до "Савеловской", - говорится в сообщении.

Сообщение было размещено в 19:52 мск.

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