Сбой в движении поездов произошел на желтой ветке московского метро

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Сбой по техническим причинам произошел в движении поездов на Солнцевской линии Московского метрополитена, сообщает в четверг пресс-служба подземки в Twitter.

"На участке Солнцевской линии от станции "Говорово" до станции "Раменки" временно нет движения поездов по техническим причинам. Делаем все возможное для восстановления движения. Движение осуществляется от "Рассказовки" до "Говорово" и от "Раменок" до "Савеловской", - говорится в сообщении.

Сообщение было размещено в 19:52 мск.