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Автомобилистам в Москве рекомендуют пересесть на общественный транспорт

В частности, на машине сложно будет проехать к точкам запусков салюта

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендовал автомобилистам столицы отказаться от поездок на личных автомобилях и пересесть на общественный транспорт в четверг вечером. Об этом сообщается на странице ЦОДД в Twitter.

"Ограничения после парада постепенно снимают, но в ближайшие несколько часов машина останется не лучшим способом передвижения по центру. А вечером сложно будет проехать к точкам запусков салюта. Будьте внимательны, пользуйтесь метро или приходите пешком, на велосипеде и самокате", - говорится в сообщении.

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