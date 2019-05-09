Автомобилистам в Москве рекомендуют пересесть на общественный транспорт

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендовал автомобилистам столицы отказаться от поездок на личных автомобилях и пересесть на общественный транспорт в четверг вечером. Об этом сообщается на странице ЦОДД в Twitter.

"Ограничения после парада постепенно снимают, но в ближайшие несколько часов машина останется не лучшим способом передвижения по центру. А вечером сложно будет проехать к точкам запусков салюта. Будьте внимательны, пользуйтесь метро или приходите пешком, на велосипеде и самокате", - говорится в сообщении.