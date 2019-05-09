В Москве состоится салют в честь 75-летия освобождения Севастополя

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Салют в честь 75-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков будет дан в пятницу в Москве на Поклонной горе. Об этом сообщили в Минобороны России.

"10 мая в Москве в парке Победы на Поклонной горе в 22:00 в ознаменование 75-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков будет дан праздничный салют", - сказали в ведомстве.

В честь 75-летия освобождения советских городов-героев и столиц европейских стран салюты будут проходить до 9 мая 2020 года. Первый из них состоялся 10 апреля в честь освобождения Одессы. В 2019 году запустят 11 салютов, которые символизируют победу над гитлеровцами в Бресте, Минске, Севастополе и других городах. В 2020 году их будет шесть - в честь освобождения Праги, Кишинева, Будапешта и других.

7 мая российское военное ведомство опубликовало на своем сайте рассекреченные документы об освобождении Севастополя в 1944 году. Все желающие могут посмотреть оперативные сводки, журналы боевых действий, схему германских оборонительных сооружений и базирования авиации в районе города и другие документы. Также Минобороны опубликовало фотографии улиц Севастополя, на которых запечатлены разрушения, оставленные гитлеровцами.