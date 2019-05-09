Ограничения движения в Москве полностью сняты

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Ограничения движения автотранспорта в Москве в связи с проведением 9 мая праздничных мероприятий, в том числе парада Победы на Красной площади и шествием участников акции "Бессмертный полк", полностью сняты. Об этом в четверг сообщил Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) на своей странице в сети Twitter.

"Все ограничения сняты. Движение полностью восстановлено", - говорится в сообщении

Сняты ограничения и на станциях московского метрополитена. Как сообщила столичная подземка, метро работает в штатном режиме.