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Ограничения движения в Москве полностью сняты

Метро работает в штатном режиме

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Ограничения движения автотранспорта в Москве в связи с проведением 9 мая праздничных мероприятий, в том числе парада Победы на Красной площади и шествием участников акции "Бессмертный полк", полностью сняты. Об этом в четверг сообщил Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) на своей странице в сети Twitter.

"Все ограничения сняты. Движение полностью восстановлено", - говорится в сообщении

Сняты ограничения и на станциях московского метрополитена. Как сообщила столичная подземка, метро работает в штатном режиме.

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