В Москве с 13 мая изменится схема движения на участках центральных улиц

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Участок Колпачного переулка в Басманном районе столицы с 13 мая станет двусторонним, также вступят в силу изменения схемы движения в Тверском районе. Об этом сообщается в пятницу на портале мэра и правительства Москвы.

"Двусторонним станет участок Колпачного переулка от дома 4, строения 4 до выезда на улицу Покровку. Жители Басманного района смогут более комфортно и быстро выезжать на одну из главных дорог города", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 13 мая станет двусторонним участок 3-й Тверской-Ямской улицы от переулка Александра Невского до улицы Чаянова. Также поменяется направление движения на участках одностороннего движения 3-й Тверской-Ямской и 4-й Тверской-Ямской улиц от улицы Чаянова до Оружейного переулка.

В связи с изменениями в схеме дорожного движения водителей просят обращать внимание на дорожные знаки.