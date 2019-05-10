Пассажиры московского метро отправили почти 2 тыс. писем ветеранам в День Победы

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Пассажиры московского метрополитена отправили около 2 тыс. благодарственных открыток ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе столичной подземки.

"Девятого мая в московском метрополитене впервые прошла акция, в ходе которой прямо со стоек "Живое общение" пассажиры метро отправляли фронтовые треугольники ветеранам. Всего за День Победы в разные концы России было отправлено почти две тысячи открыток, стилизованных под письма военных лет", - говорится в сообщении.

Послать поздравление можно было 9 мая, опустив конверт в установленные почтовые ящики на всех стойках "Живое общение" метро и МЦК. Праздничная акция была организована московским метро и Почтой России.

Для поддержания праздничной атмосферы на станциях метро и МЦК разместили 200 плакатов, посвященных Дню Победы, а также 525 поздравительных стикеров на входных дверях и турникетах. На станциях "Маяковская", "Электрозаводская", "Павелецкая" Кольцевой линии, "Аэропорт" и "Автозаводская" разместили исторические фотографии метрополитена в годы войны. Большая экспозиция из 21 снимка будет работать на станции "Парк Победы".