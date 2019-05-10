Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве 11 мая

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Погода в Москве 10 и 11 мая объявлена потенциально опасной в связи с ветром и грозами, сообщает в пятницу Гидрометцентр.

"Степень интенсивности опасных явлений - "желтый", погода потенциально опасна. Период предупреждения - с 10 мая в течение 32 часов, гроза, ветер", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, в Московском регионе в пятницу ожидаются кратковременный дождь, местами гроза. Температура колеблется от 22 до 24 градусов, порывы ветра при грозе достигают 17 м/с.

В ночь на субботу прогнозируются дожди, гроза, температура составит от 14 до 16 градусов тепла. Порывы ветра при грозе также, как ожидается, составят до 17 м/с.