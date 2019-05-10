МЧС предупредило москвичей о ливнях с грозой и усилении ветра до 18 м/с

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовых ливнях и усилении ветра до 18 м/с.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в Москве (начиная с ТиНАО) с 16:00 10 мая и до 11:00 11 мая ожидается ливневой дождь, местами грозы, при грозе усиление ветра до 13-18 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Автомобили советуют парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. "Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями", - рекомендуют пешеходам в главке.