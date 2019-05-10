Москвичи за месяц передали в Главархив около 3 тыс. предметов времен войны

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Москвичи передали около 3 тыс. писем, фотографий, документов и личных вещей фронтовиков в Главное архивное управление столицы в рамках акции "Москва - с заботой об истории". Об этом в пятницу сообщил в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Месяц как идет акция "Москва - с заботой об истории". Москвичи передали в городской Главархив около 3 тысяч документов и предметов военных лет. Письмо жене, полевая сумка, рукопись о войне. Каждая вещь уникальна, потому что в единственном экземпляре и зачастую очень личная. pic.twitter.com/LNnOJY2lRL

"Месяц как идет акция "Москва - с заботой об истории". Москвичи передали в городской Главархив около 3 тыс. документов и предметов военных лет. Письмо жене, полевая сумка, рукопись о войне. Каждая вещь уникальна, потому что в единственном экземпляре и зачастую очень личная", - говорится в сообщении.

Акция, стартовавшая 9 апреля, проводится впервые и носит бессрочный характер. Предметы, переданные москвичами, будут использовать в выставочных и издательских проектах, а также в создании электронного архива.