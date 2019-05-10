Международные рейсы с "Тушинской" переведут на автовокзал "Северные ворота" с 15 мая

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Международные и междугородные рейсы автостанции "Тушинская" будут переведены на новый автовокзал "Северные ворота" в Москве с 15 мая, сообщила в пятницу пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"С 15 мая международные и междугородные рейсы автостанции "Тушинская" переведут на новый автовокзал "Северные ворота". К услугам пассажиров - просторные залы ожидания на первом и втором этажах нового здания, которое расположено прямо у выхода со станции метро "Ховрино", - говорится в сообщении.

"Северные ворота" - первый автовокзал, построенный в составе транспортно-пересадочного узла, который связывает удобными надземными и подземными переходами различные виды транспорта.

Также с 15 мая маршруты дальнего следования автостанции "ВДНХ" перейдут на другие автостанции и автовокзалы.