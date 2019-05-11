В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Наибольший поток машин в Москве ежедневно фиксируется в районе Выхино-Жулебино, расположенном в Юго-Восточном административном округе. Об этом в субботу сообщается в Twitter столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ежедневно детекторы фиксируют в этом районе 3,1 млн проездов разных видов автомобилей.