Фестиваль военно-исторического кино в Москве за четыре дня посетили почти 5 тыс. зрителей

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Около 5 тыс. человек стали гостями прошедшего в Москве фестиваля, который был посвящен отечественным военно-историческим кинолентам. Об этом в субботу сообщили организаторы мероприятия.

"В столице завершились Дни военно-исторического кино, подарившие москвичам и многочисленным туристам возможность бесплатно посмотреть все самые кассовые отечественные киноленты, созданные за последний год, которые рассказывают о тяжелых военных временах и подвигах защитников Родины. За четыре дня кинофестиваль посетили около 5 тыс. зрителей", - говорится в сообщении.

С 7 по 10 мая зрители посмотрели киноленты "Крик тишины", "Т-34", "Коридор бессмертия", "Спасти Ленинград", "Война Анны", "Собибор", "Балканский рубеж" и другие. Авторами идеи выступили Центр международной торговли и Музей Победы, они же стали главными площадками для показов. Благодаря поддержке Российского военно-исторического общества (РВИО) и продюсерского центра "Синема Продакшн" зрители получили возможность пообщаться с создателями фильмов, актерами и участниками Великой Отечественной войны и войны в Югославии 1999 года.

Фестиваль завершился показом фильма "Крик тишины" режиссера Владимира Потапова. В картине рассказывается о двух детях, которые вынуждены бороться за выживание в осажденном Ленинграде в 1942 году.

Специальным гостем показа стал американский писатель, кинорежиссер и профессор истории Питер Кузник, который подчеркнул важность сохранения исторической правды. "Большинство американцев считают, что Америка выиграла войну в Европе и сыграла ключевую роль в победе над нацизмом. Я и [кинорежиссер] Оливер Стоун в своих работах рассказываем, что это неправда, что советская армия сдерживала натиск немецко-фашистских войск в десятки раз сильнее, чем военный контингент США <…> Историческое кино должно рассказывать правду современной молодежи", - приводятся слова профессора в сообщении.

Российское военно-историческое общество вручило авторам ленты "Крик тишины" премию "За верность исторической правде".