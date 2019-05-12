Кратковременный дождь и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Облачно с прояснениями и до плюс 23 градусов ожидается в столице в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Облачно с прояснениями. По области местами небольшой кратковременный дождь", - говорится в сообщении.

В Москве днем воздух прогреется до 21-23 градуса тепла, по области ожидается до плюс 24 градусов. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

Ночью температура в столице составит от 12 до 14 градусов тепла. В подмосковном регионе столбики термометров покажут 9-14 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, в ночные часы местами ожидается небольшой дождь и гроза с порывами ветра 12-17 м/с.