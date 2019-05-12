В районе Ильинки в Москве переделают схему движения машин на время благоустройства

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Дорожники переделают схему движения машин в районе Ильинки из-за благоустройства этой улицы в мае - сентябре 2019 года. Автомобили будут ездить по Большому Черкасскому переулку от Ильинки в сторону Малого Черкасского переулка, а не наоборот, как сейчас.

"Сейчас Ильинка является одной из самых загруженных для автомобилистов. Для решения этой проблемы будет изменена схема движения: транзитный проезд по Большому Черкасскому переулку будет отменен, а автомобили будут поворачивать с Ильинки на Большой Черкасский переулок, двигаться в сторону Малого Черкасского переулка и выезжать на Новую площадь", - сообщила пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы в воскресенье.

Работы по благоустройству Ильинки начнутся 13 мая и завершатся в сентябре. Мероприятия затронут Ветошный, Большой Черкасский, Старопанский, Никольский, Ипатьевский и Никитниковский переулки. Общая площадь территории благоустройства составляет более 5 га. Сейчас, отметили в департаменте, эта территория находится в неудовлетворительном состоянии: покрытие тротуаров и проезжей части изношено, улицы недостаточны освещены и озеленены.

В рамках благоустройства на Ильинке и в прилегающих переулках уберут под землю все воздушные кабельные линии. "Тротуары расширят и замостят гранитной плиткой. Площадь мощения составит почти 19 тыс. кв. м. Также будет установлено более 4 тыс. м гранитного бордюрного камня", - добавили в ведомстве. Также на благоустраиваемой территории поставят более 200 фонарей с энергосберегающими лампами и порядка 200 скамеек, урн и навигационных стел.

Площадь газона, который появится на Ильинке и прилегающих переулках, составит около 700 кв. м. Специалисты высадят кустарники и деревья.

Во время благоустройства в этом районе будет ограничено движение: будут перекрываться отдельные полосы и закроют для автомобилей Ветошный переулок так, что там нельзя будет парковаться.