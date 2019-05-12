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Дорожная ситуация на въездах в Москву начала осложняться

Пробки по направлению в центр города могут сохраняться до 21:00 мск

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Движение машин на вылетных магистралях в сторону центра Москвы осложнилось, пробки могут сохраниться до 21:00 мск, сообщил в воскресенье столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"На большинстве магистралей на подъезде к Москве сейчас плотно - многие возвращаюсь с дач и шашлыков после длинных праздников. В Москве движение 2 балла. На вылетных магистралях в центр плотно, но пока без особых заторов. Планируйте маршрут заранее", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter..

В пресс-службе центра ТАСС уточнили, что "плотно" на подъездах к Москве и на съездах на МКАД по направлению в центр будет примерно до 21:00 часа.

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