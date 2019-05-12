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Автомобилистов Москвы просят 13 мая пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

В случае необходимости использовать личные авто власти столицы советуют парковаться вдали от деревьев и шатких конструкций

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Власти Москвы посоветовали автомобилистам пересесть на общественный транспорт в первый рабочий день после майских праздников из-за непогоды. Об этом в воскресенье сообщается на странице в Twitter транспортного блока Москвы.

"Синоптики обещают с утра дожди, грозы и ветер с порывами до 17 м/с. Лучше перемещаться по городу без авто. Если нужно на машине, паркуйтесь вдали от деревьев и шатких конструкций", - отмечено в сообщении.

Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве на 13 мая в связи с ветром и грозами.

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