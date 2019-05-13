Кратковременный дождь, гроза и до 24 градусов тепла ожидаются в Москве

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза и до плюс 24 градусов ожидаются в понедельник в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице температура воздуха составит от 22 до 24 градусов тепла, ночью может опуститься до 14 градусов выше ноля, местами кратковременный дождь и гроза.

По данным Гидрометцентра, 13 мая ожидается северный ветер со скоростью 5-10 м/с, порывы при грозе могут достигать 12-17 м/с. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник днем температура будет колебаться от 20 до 25 градусов выше ноля. Ночью температура воздуха составит от 10 до 15 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что на 13 мая объявлен желтый уровень опасности в связи с ветром и грозами.