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Вильфанд: грозы и понижение температуры ожидаются в Москве в течение недели

По словам научного руководителя Гидрометцентра, жара спадет с 16 мая

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет, температура понизится до 16-20 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"13 и 14 мая будет хорошая майская погода, выше нормы на 2-3 градуса, прогнозируется около 18-23 градусов днем и около 10 ночью. При этом будут кратковременные локальные дожди. Также возможны грозы, по крайней мере, все условия для грозовой деятельности существуют <…> Из-за изменения циркуляции воздуха с 16 мая жары, которая была в начале месяца, уже не будет, температура понизится до 16-20 градусов", - сказал он.

Вильфанд добавил, что в атмосферное давление в Москве в течение недели будет слегка повышенным, около 750-754 мм рт. ст. Нормальное давление для Москвы составляет 748 мм.

Теги
Россия
Кратковременный дождь, гроза и до 24 градусов тепла ожидаются в Москве
Ночью температура может опуститься до 14 градусов выше ноля
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