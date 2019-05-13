Домик для пчел обустроили на территории Московского зоопарка

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Пчелиные домики, в которых насекомые смогут выводить потомство и укрываться от непогоды, начали устанавливать около павильона "Птицы и бабочки" в Московском зоопарке. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"В Московском зоопарке начали обустраивать искусственные убежища для пчел и ос. Первый домик установили неподалеку от павильона "Птицы и бабочки" на новой территории зоосада. В теплое время года насекомые смогут выводить здесь потомство, а с приходом осени - укрываться от дождя и ветра", - говорится в сообщении.

Пчелиный домик представляет собой большой скворечник с крышей и защитной сеткой на фасаде, внутри сооружения уложены деревянные спилы и полые стебли бузины. Отмечается, что до конца года планируется создать еще пять таких домиков.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, 90% особей от всей популяции пчел и ос предпочитают отдельное жилье коллективному. По этой причине важно создать насекомым благоприятные условия для жизни и размножения. При создании пчелиных домиков зоологи обращались к европейскому опыту зоопарков Парижа, Риги, Амстердама, Бристоля и других городов.

Как отмечается на портале, в Красную книгу Москвы внесено 22 вида пчел и ос.